O Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0 neste sábado (30), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida marcou a estreia de Agustín Rossi mno Maracanã, e ao final do duelo, o goleiro conversou com os jornalistas. Ele pregou confiança no título e falou que o Rubro-Negro precisa 'ganhar sempre'. Veja detalhes no vídeo: