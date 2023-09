O Flamengo venceu o Bahia por 1 a 0, neste sábado (30), em jogo válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na primeira partida do Rubro-Negro sem Sampaoli e após mais uma eliminação na temporada, a torcida se fez presente em bom número no Maracanã. Sob protestos antes da bola rolar e apoio durante o 90 minutos, o Fla foi superior ao Esquadrão, teve muito volume de jogo e voltou a vencer no Brasileirão após duas rodadas.



