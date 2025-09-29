Rossi revela estratégia em cobrança de Yuri e se firma como especialista em pênaltis

O goleiro Rossi viveu uma semana decisiva em sua trajetória no Flamengo e reafirmou a importância que conquistou dentro do elenco rubro-negro. Em menos de quatro dias, ele foi protagonista em dois confrontos de peso. Na quinta-feira, na Argentina, defendeu duas cobranças na disputa de pênaltis contra o Estudiantes e ajudou a garantir a classificação para a semifinal da Copa Libertadores. No domingo, em São Paulo, voltou a se destacar ao defender a penalidade de Yuri Alberto, em lance que marcou a vitória por 2 a 1 de virada sobre o Corinthians, pelo Campeonato Brasileiro.

Os números reforçam o papel do goleiro nos momentos mais críticos. Segundo dados da SofaScore, em 2025, o Flamengo enfrentou 16 cobranças de pênaltis, sendo 14 contra Rossi. O arqueiro defendeu seis. Desde que chegou ao clube, soma 21 penalidades enfrentadas, com oito defesas, marca que sustenta sua fama de especialista.

O lance contra Yuri Alberto chamou atenção pelo inusitado. O atacante corintiano optou pela cavadinha, mas Rossi, já sentado após esperar até o último instante, conseguiu segurar a bola com tranquilidade na Neo Química Arena.

— Na verdade, na análise que a gente tinha feito antes do jogo, não tinha muito definido o que ele ia fazer. Ele tinha perdido um pênalti e uma das coisas que poderiam acontecer hoje era um chute no meio. tentei esperar até o final e quando consegui ver que a bola vinha devagar e que ele tentou cavar, foi um alívio muito grande. Se a bola fosse forte, bem batida, eu não conseguiria chegar na bola.Então, graças a deus, consegui defender o pênalti e ajudar o time — explicou Rossi.

Questionado sobre a possibilidade de imaginar a cavadinha, o goleiro foi direto.

— Imaginar, não, não tem como imaginar que um jogador vai cavar. ele decidiu cavar, eu cheguei aqui com a fama de pegador de pênaltis. Se tirar nove que foram em disputas, peguei cinco em 12, é um número muito alto para mim. E isso me faz eu me sentir importante para poder ajudar o time quando o time precisar — afirmou.

continua após a publicidade

A confiança se reflete também na campanha do Flamengo. A classificação para a semifinal da Libertadores e a vitória sobre o Corinthians consolidaram a equipe na liderança do Campeonato Brasileiro, objetivo ressaltado por Rossi após mais uma atuação decisiva:

— A gente sai daqui muito feliz, com a classificação para a semifinal e com vantagem na liderança — completou.

Com o resultado, o Flamengo chegou a 54 pontos, abriu quatro de vantagem para o Cruzeiro, vice-líder, e cinco para o Palmeiras, que ocupa o terceiro lugar, mas ainda tem um jogo a menos.