Rossi prevê dificuldade do Flamengo contra o Estudiantes: ‘Vamos fazer nosso jogo’

O Flamengo se reapresentou nesta terça-feira (16) para atividade no Ninho do Urubu de olho no duelo com o Estudiantes (ARG), na quinta-feira pela ida das quartas de final da Libertadores. Após a atividade, no fim da manhã, o goleiro Rossi concedeu entrevista e destacou o sentimento de enfrentar o ex-clube, além de projetar a dificuldade do mata-mata.

Contratado em 2023 junto ao Boca Juniors, o goleiro lembra bem de sua passagem pelo clube de La Plata. Rossi defendeu o Estudiantes de 2015 a 2017 e entende o sentimento dos "pinchas" na competição.

— Primeiramente, eu joguei lá e sei o que é a Libertadores para o Estudiantes. Sabemos que não tem jogo fácil na Libertadores, seja na Argentina, Venezuela, Equador… Sabemos da dificuldade. Mas dentro do campo somos 11 contra 11. Vão ter questões táticas, técnicas e físicas. Acho que vai ser um jogo muito físico, como costuma ser, mas temos a vantagem de jogar o primeiro jogo em casa — iniciou Rossi.

— Com certeza o Estudiantes vai tentar nos deixar desconfortável, mas vamos fazer nosso jogo, como sempre — opinou.

É uma semana de partidas importantes para o time comandado por Filipe Luís. Entre as decisões pela vaga na semifinal da Libertadores, o Flamengo terá, no domingo (21), o tão aguardado clássico com o Vasco pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar de sempre haver uma expectativa grande, na visão de Rossi, não é momento para isso.

Rossi, do Flamengo, em entrevista coletiva no Ninho do Urubu (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

— O grupo vem se preparando bem. A gente vem de uma grande vitória contra o Juventude no Sul, depois de tantos anos que o Flamengo nã vencia lá. Eu sempre falo a mesma coisa, que gente pensa jogo a jogo. Agora quinta-feira é o primeiro jogo das quartas (da Libertadores), muito importante, na nossa casa, lotado com a nossa torcida, como estamos acostumados. Depois vem o clássico, mas isso fica para depois de quinta-feira.

Caminho do Flamengo

Quem passar de Flamengo e Estudiantes irá enfrentar Vélez Sarsfield (ARG) e Racing (ARG) na grande semifinal. Do outro lado da chave estão River Plate (ARG) e Palmeiras, no confronto mais esperado da edição, e LDU (EQU) e São Paulo.

*Matéria em atualização

