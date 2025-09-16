Libertadores e Brasileirão: Flamengo encara sequência complicada na temporada

Após a vitória por 2 a 0 contra o Juventude, o Flamengo se prepara para uma sequência complicada de jogos. Afinal, as próximas semanas contarão com confrontos contra grandes equipes, incluindo clássico com o Vasco. A caminhada rubro-negra começa com a partida de ida contra o Estudiantes, da Argentina, pela Libertadores.

continua após a publicidade

Flamengo e Estudiantes se enfrentam na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadore. Posteriormente, as equipes voltam a se enfrentar no dia 25 de setembro, no mesmo horário, pelo jogo de volta.

Confrontos diretos no Brasileirão

Dos seis jogos pelo Brasileirão até o início de novembro, quatro serão contra times que estão na parte de cima da tabela: Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Palmeiras. Os outros dois compromissos também prometem fortes emoções: clássico com o Vasco e partida fora de casa contra o Corinthians.

continua após a publicidade

Confira a sequência de jogos

18/09 – Flamengo x Estudiantes (Libertadores, casa)

– x Estudiantes (Libertadores, casa) 21/09 – Flamengo x Vasco (Brasileirão, casa)

– x Vasco (Brasileirão, casa) 25/09 – Estudiantes x Flamengo (Libertadores, fora)

– Estudiantes x (Libertadores, fora) 28/09 – Corinthians x Flamengo (Brasileirão, fora)

– Corinthians x (Brasileirão, fora) 02/10 – Flamengo x Cruzeiro (Brasileirão, casa)

– x Cruzeiro (Brasileirão, casa) 05/10 – Bahia x Flamengo (Brasileirão, fora)

– Bahia x (Brasileirão, fora) 25/10 – Botafogo x Flamengo (Brasileirão, fora)

– Botafogo x (Brasileirão, fora) 05/11 – Flamengo x Palmeiras (Brasileirão, casa)

Jogadores do Flamengo comemoram gol diante do Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Time de Filipe Luís lidera estatísticas no Brasileirão

O Rubro-Negro é o primeiro em gols marcados no Brasileirão, com 47. Assim como no ataque, o time também está se destacando na defesa. A equipe de Filipe Luís sofreu apenas 10 gols (37 de saldo). No total, são 22 jogos até aqui (13 sem sofrer gols).

Confira os números do Rubro-Negro no Brasileirão

1º em gols (47) 1º em menos gols sofridos (10) 1º em grandes chances criadas (54) 1º em posse de bola (62.8%) 1º em passes certos por jogo (519) 1º em finalizações no gol p/ jogo (6.0) 1º em jogos sem sofrer gols (13)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Outros números chamam atenção

Ainda no ataque, o Rubro-Negro é o primeiro em escanteios (148 no total, 6 por jogo) e em gols de cabeça (10 no total, média de 0,45). Além disso, também lidera no confronto um contra um, com 204 dribles tentados (9,2 por jogo) e 100 bem-sucedidos (4,5 por jogo).

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real