Flamengo

Libertadores e Brasileirão: Flamengo encara sequência complicada na temporada

Rubro-Negro entra em campo na próxima quinta-feira

Filipe Luís Flamengo Juventude
imagem cameraFilipe Luís durante jogo do Flamengo (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024Lucas Bayer
Setorista
Autor apresenta e defende suas ideias e opiniões, esse texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!
Dia 16/09/2025
05:50
Atualizado há 2 minutos
  • Matéria
  • Matéria

Após a vitória por 2 a 0 contra o Juventude, o Flamengo se prepara para uma sequência complicada de jogos. Afinal, as próximas semanas contarão com confrontos contra grandes equipes, incluindo clássico com o Vasco. A caminhada rubro-negra começa com a partida de ida contra o Estudiantes, da Argentina, pela Libertadores.

Flamengo e Estudiantes se enfrentam na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadore. Posteriormente, as equipes voltam a se enfrentar no dia 25 de setembro, no mesmo horário, pelo jogo de volta.

Confrontos diretos no Brasileirão

Dos seis jogos pelo Brasileirão até o início de novembro, quatro serão contra times que estão na parte de cima da tabela: Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Palmeiras. Os outros dois compromissos também prometem fortes emoções: clássico com o Vasco e partida fora de casa contra o Corinthians.

Confira a sequência de jogos

  • 18/09Flamengo x Estudiantes (Libertadores, casa)
  • 21/09Flamengo x Vasco (Brasileirão, casa)
  • 25/09 – Estudiantes x Flamengo (Libertadores, fora)
  • 28/09 – Corinthians x Flamengo (Brasileirão, fora)
  • 02/10Flamengo x Cruzeiro (Brasileirão, casa)
  • 05/10 – Bahia x Flamengo (Brasileirão, fora)
  • 25/10 – Botafogo x Flamengo (Brasileirão, fora)
  • 05/11Flamengo x Palmeiras (Brasileirão, casa)
Flamengo comemora gol diante do Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)
Jogadores do Flamengo comemoram gol diante do Juventude (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

Time de Filipe Luís lidera estatísticas no Brasileirão

O Rubro-Negro é o primeiro em gols marcados no Brasileirão, com 47. Assim como no ataque, o time também está se destacando na defesa. A equipe de Filipe Luís sofreu apenas 10 gols (37 de saldo). No total, são 22 jogos até aqui (13 sem sofrer gols).

Confira os números do Rubro-Negro no Brasileirão

  1. 1º em gols (47)
  2. 1º em menos gols sofridos (10)
  3. 1º em grandes chances criadas (54)
  4. 1º em posse de bola (62.8%)
  5. 1º em passes certos por jogo (519)
  6. 1º em finalizações no gol p/ jogo (6.0)
  7. 1º em jogos sem sofrer gols (13)

Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Outros números chamam atenção

Ainda no ataque, o Rubro-Negro é o primeiro em escanteios (148 no total, 6 por jogo) e em gols de cabeça (10 no total, média de 0,45). Além disso, também lidera no confronto um contra um, com 204 dribles tentados (9,2 por jogo) e 100 bem-sucedidos (4,5 por jogo).

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

Tudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
