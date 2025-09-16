Libertadores e Brasileirão: Flamengo encara sequência complicada na temporada
Rubro-Negro entra em campo na próxima quinta-feira
- Matéria
- Mais Notícias
Após a vitória por 2 a 0 contra o Juventude, o Flamengo se prepara para uma sequência complicada de jogos. Afinal, as próximas semanas contarão com confrontos contra grandes equipes, incluindo clássico com o Vasco. A caminhada rubro-negra começa com a partida de ida contra o Estudiantes, da Argentina, pela Libertadores.
Flamengo e Estudiantes se enfrentam na quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadore. Posteriormente, as equipes voltam a se enfrentar no dia 25 de setembro, no mesmo horário, pelo jogo de volta.
Confrontos diretos no Brasileirão
Dos seis jogos pelo Brasileirão até o início de novembro, quatro serão contra times que estão na parte de cima da tabela: Cruzeiro, Bahia, Botafogo e Palmeiras. Os outros dois compromissos também prometem fortes emoções: clássico com o Vasco e partida fora de casa contra o Corinthians.
Confira a sequência de jogos
- 18/09 – Flamengo x Estudiantes (Libertadores, casa)
- 21/09 – Flamengo x Vasco (Brasileirão, casa)
- 25/09 – Estudiantes x Flamengo (Libertadores, fora)
- 28/09 – Corinthians x Flamengo (Brasileirão, fora)
- 02/10 – Flamengo x Cruzeiro (Brasileirão, casa)
- 05/10 – Bahia x Flamengo (Brasileirão, fora)
- 25/10 – Botafogo x Flamengo (Brasileirão, fora)
- 05/11 – Flamengo x Palmeiras (Brasileirão, casa)
Time de Filipe Luís lidera estatísticas no Brasileirão
O Rubro-Negro é o primeiro em gols marcados no Brasileirão, com 47. Assim como no ataque, o time também está se destacando na defesa. A equipe de Filipe Luís sofreu apenas 10 gols (37 de saldo). No total, são 22 jogos até aqui (13 sem sofrer gols).
Confira os números do Rubro-Negro no Brasileirão
- 1º em gols (47)
- 1º em menos gols sofridos (10)
- 1º em grandes chances criadas (54)
- 1º em posse de bola (62.8%)
- 1º em passes certos por jogo (519)
- 1º em finalizações no gol p/ jogo (6.0)
- 1º em jogos sem sofrer gols (13)
➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo
Outros números chamam atenção
Ainda no ataque, o Rubro-Negro é o primeiro em escanteios (148 no total, 6 por jogo) e em gols de cabeça (10 no total, média de 0,45). Além disso, também lidera no confronto um contra um, com 204 dribles tentados (9,2 por jogo) e 100 bem-sucedidos (4,5 por jogo).
Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real
- Matéria
- Mais Notícias