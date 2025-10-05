Filipe Luís promove mudanças na escalação do Flamengo contra o Bahia

O Flamengo definiu a escalação para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova neste domingo (5), em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Com desfalques, o técnico Filipe Luís precisou promover mudanças na equipe rubro-negra.

Sem Alex Sandro e Léo Pereira, suspensos por receberem o terceiro cartão amarelo no empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, na última quinta-feira (2), a linha defensiva tem novidades. Como esperado, Ayrton Lucas e Danilo assumem as vagas na lateral esquerda e na zaga. Além disso, Varela fica no banco de reservas por opção técnica, e Emerson Royal inicia o jogo.

Quem também é ausência é Saúl Ñíguez. O espanhol lida com dores no tornozelo esquerdo e sequer viajou para Salvador com a delegação do Fla. Para o lugar dele, Filipe Luís optou por escalar Nico de la Cruz ao lado de Jorginho.

No ataque, Pedro volta ao time após entrar apenas no segundo tempo diante do Cruzeiro; Gonzalo Plata é opção entre os reservas. Jorge Carrascal é mantido na direita, e Samuel Lino na esquerda.

Escalações de Flamengo e Bahia

Com mudanças, os Flamengo vai a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; De la Cruz, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

Por sua vez, o Bahia, com dez desfalques, está escalado com: Ronaldo; Gilberto, Rezende, David Duarte e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir e Tiago e Willian José.

Escalação do Flamengo para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão (Foto: Divulgação / Flamengo)

