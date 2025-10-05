menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Filipe Luís promove mudanças na escalação do Flamengo contra o Bahia

Equipes se enfrentam pela 27ª rodada do Brasileirão

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 05/10/2025
17:32
Filipe Luís acompanhou a partida entre Flamengo x Barcelona no Mundial (Foto: Dan Mullan / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
imagem cameraFilipe Luís, técnico do Flamengo (Foto: Dan Mullan / Getty Images North America / Getty Images via AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo definiu a escalação para enfrentar o Bahia na Arena Fonte Nova neste domingo (5), em jogo válido pela 27ª rodada do Brasileirão. Com desfalques, o técnico Filipe Luís precisou promover mudanças na equipe rubro-negra.

continua após a publicidade

➡️ Após críticas à arbitragem, Flamengo divulga escala de árbitros para duelo contra o Bahia

Sem Alex Sandro e Léo Pereira, suspensos por receberem o terceiro cartão amarelo no empate por 0 a 0 com o Cruzeiro, na última quinta-feira (2), a linha defensiva tem novidades. Como esperado, Ayrton Lucas e Danilo assumem as vagas na lateral esquerda e na zaga. Além disso, Varela fica no banco de reservas por opção técnica, e Emerson Royal inicia o jogo.

Quem também é ausência é Saúl Ñíguez. O espanhol lida com dores no tornozelo esquerdo e sequer viajou para Salvador com a delegação do Fla. Para o lugar dele, Filipe Luís optou por escalar Nico de la Cruz ao lado de Jorginho.

continua após a publicidade

No ataque, Pedro volta ao time após entrar apenas no segundo tempo diante do Cruzeiro; Gonzalo Plata é opção entre os reservas. Jorge Carrascal é mantido na direita, e Samuel Lino na esquerda.

Escalações de Flamengo e Bahia

Com mudanças, os Flamengo vai a campo com: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas; De la Cruz, Jorginho e Arrascaeta; Carrascal, Samuel Lino e Pedro.

continua após a publicidade

Por sua vez, o Bahia, com dez desfalques, está escalado com: Ronaldo; Gilberto, Rezende, David Duarte e Iago Borduchi; Acevedo, Jean Lucas, Everton Ribeiro; Ademir e Tiago e Willian José.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Escalação Flamengo Bahia
Escalação do Flamengo para enfrentar o Bahia pelo Brasileirão (Foto: Divulgação / Flamengo)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias