Eleição do Flamengo: Wallim Vasconcellos tem candidatura barrada

Escrito por Marcio Dolzan • Publicada em 21/10/2024 - 13:13 • Rio de Janeiro

Um dos quatro candidatos à presidência do Flamengo, Wallim Vasconcellos teve sua candidatura recusada pela Comissão Permanente Eleitoral (CPE) do clube e, com isso, não poderá concorrer no pleito marcado para dezembro. A informação foi confirmada pelo próprio Wallim, que se disse “surpreendido” com a decisão e afirmou que irá recorrer.

— Fomos surpreendidos, há poucos minutos atrás, com a decisão da Comissão Permanente Eleitoral, negando o registro da nossa chapa. Um absurdo total, porque cumprimos todas as exigências, aliás, mais ainda do que reza o Estatuto, e diferentemente do que foi exigido das outras chapas —, declarou Wallim Vasconcellos, em vídeo divulgado no início da tarde desta segunda-feira (21).

Wallim Vasconcellos lembrou que enfrentou problema semelhante há 12 anos, quando ele também teve sua inscrição negada pela CPE. À época, ele aparecia nas pesquisas como um dos favoritos à eleição daquele ano.

— É incrível isso. E começa a me passar um filme de 2012. Quem se lembra em 2012 que a chapa que eu liderava foi impugnada? Está acontecendo basicamente a mesma coisa em 2024, só com uma diferença: as pessoas em 2012 que combatiam aquelas práticas que aconteciam no Flamengo antigo são as pessoas que hoje estão querendo impugnar a nossa chapa.

Wallim Vasconcellos diz que Flamengo 'corre perigo'

O ex-vice presidente de Finanças do clube garantiu que irá recorrer da decisão, e acrescentou que o Flamengo está “correndo perigo”.

— Tenho certeza que dessa vez o Conselho de Administração vai aprovar o registro da nossa chapa. Flamengo, correndo perigo, galera. Não podemos esmorecer. Agora que a gente tem que ir para dentro.

A eleição que irá definir o próximo presidente do Flamengo será presencial está marcada para 9 de dezembro. Além de Wallim Vasconcellos — que, ao menos por ora, está impedido de concorrer —, irão disputar o voto do associado os candidatos Rodrigo Dunshee, Luiz Eduardo Baptista, o BAP, e Maurício Gomes de Mattos, o MGM.