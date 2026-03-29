Flamengo perde para time espanhol e fica com o vice no Mundial Sub-12
Campanha do Rubro-Negro contou com vitórias contra gigantes do futebol mundial
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Após vencer o PSG na semifinal, o Flamengo perdeu para o Real Bétis, da Espanha, por 3 a 1 neste domingo (29), ficando com o vice-campeonato do Mundial Sub-12. Ainda assim, o bom desempenho do time brasileiro no torneio, realizado na Espanha, chamou a atenção dos torcedores, que acompanharam com expectativa a decisão.
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Foi o Flamengo, inclusive, quem abriu o placar, com gol de Carlos Leonardo. No entanto, já na reta final da partida, o Rubro-Negro não resistiu à pressão do Bétis e acabou sofrendo a virada.
Desempenho do Flamengo no Mundial Sub-12
A campanha do Flamengo começou de forma imponente, com três vitórias consecutivas: 2 a 0 sobre o Boca Juniors, 3 a 1 contra o Inter Miami e 1 a 0 diante do River Plate. Na sequência, vieram dois tropeços: derrota por 2 a 0 para o Palmeiras e empate em 1 a 1 com o Arsenal.
Na semifinal, o Rubro-Negro voltou a mostrar força ao vencer o PSG por 2 a 1, garantindo vaga na grande final. A partida contra os franceses contou, inclusive, com a presença de Filipe Luís, ex-treinador do time principal rubro-negro.
— Estava aqui em Madrid de férias, vi que esse mundial incrível e muito bem organizado estava acontecendo e vim dar meu apoio ao Flamengo. Tenho muito carinho pelo clube, onde fiquei por sete anos e de onde acabei de sair. Conheço bem a base, também trabalhei ali, e me deixa muito orgulhoso ver a forma como o clube está crescendo — disse o ex-treinador em entrevista à CazéTV.
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Destaque do Flamengo
O principal destaque do Flamengo na competição foi Murilo Aroucha. No clube desde os sete anos, ele terminou como artilheiro do Mundial, com cinco gols em sete jogos. Em 2025, o jovem somou 27 gols.
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