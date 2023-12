O principal foco do Flamengo para 2024 é o meio-campista De La Cruz, do River Plate. O Rubro-Negro tentou a contratação do jogador na última janela de transferências, mas não obteve êxito. Desta vez, o Fla muda a postura e já cogita pagar a multa rescisória de US$ 16 milhões, cerca de R$ 78 milhões, para contar com o uruguaio na próxima temporada.