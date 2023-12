Cabe destacar que a renovação de Gabigol gerou discordâncias nos bastidores do Flamengo. Enquanto membros que trabalham no CT Ninho do Urubu defendem a permanência do atacante, parte da Gávea têm objeções, principalmente em relação aos custos para os cofres. Apesar das divergências, o novo contrato fluiu, e as tratativas devem ser encerradas em breve.