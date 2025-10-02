Jorginho aponta problema do Flamengo contra o Cruzeiro: ‘Não pode’

O volante Jorginho avaliou o empate por 0 a 0 do Flamengo diante do Cruzeiro, nesta quinta-feira (2), no Maracanã, pela 26ª rodada do Brasileirão. O italiano destacou que a principal dificuldade da equipe esteve nas decisões tomadas durante as transições ofensivas, apesar de considerar que o time merecia vencer.

continua após a publicidade

➡️ Torcedores reprovam decisão da arbitragem em Flamengo x Cruzeiro: ‘Perigoso’

— (Faltou) O gol. Acredito que o nosso time fez o jogo que preparou e criou as chances, teve as oportunidades, infelizmente não se concluíram em gol. Mas acredito que foi um bom jogo do ponto de vista tático. Lógico que eles têm a qualidade deles também. Em alguns contra-ataques, a gente, no momento de transição, talvez poderia tomar uma decisão melhor, ou de definir a jogada ou de acalmar e fazer o nosso time se compor na parte ofensiva do campo, para poder não permitir que eles corressem outra vez. Então, alguns pequenos detalhes que poderiam ter sido melhores, mas acredito que foi um bom jogo. E a gente talvez merecesse ganhar hoje, no meu ponto de vista. Mas é olhar para frente e ir para o próximo — disse ao "SporTV".

O meio-campista rubro-negro descartou questões físicas como motivo para a queda de rendimento e voltou a citar a tomada de decisões como ponto de foco.

continua após a publicidade

— Não, acho que não é uma questão física, porque tu pode ver que os jogadores fizeram o jogo todo de grande intensidade. Então, fisicamente, o time estava bem, correndo o tempo todo. Acho que é mais uma questão de decisão mesmo, de quando se salta essa primeira linha de pressão. O espaço se abre, aí é o momento de definir a jogada, por mais que você tente o gol, mas a jogada tem que ser definida, ou com um cruzamento, ou com uma finalização.

Para Jorginho, o desafio do Flamengo está em evitar a perda de posse no momento em que a equipe se lança ao ataque.

— O que a gente não pode é abrir nessa transição e perder a bola, porque o time não está compacto, e permitir outra transição em seguida. Aí é onde o time se alonga e é onde pode complicar, a gente perde um pouco o controle do jogo. Então, melhorando nessas decisões de quando sair da primeira pressão e chegar do lado de lá e definir a jogada, seja um chute, um cruzamento, uma jogada de perigo, ou seja acalmar, pisar na bola e permitir com que a gente suba e esteja compacto novamente, é o ponto que eu acredito que a gente possa melhorar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Matheus Pereira, do Cruzeiro, e Jorginho, do Flamengo, no Maracanã (Foto: Thaís Magalhães/Cruzeiro)

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real