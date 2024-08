Flamengo: Michael e De La Cruz retornam mancando ao Rio de Janeiro; veja

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 29/08/2024 - 18:21 • Rio de Janeiro (RJ)

No desembarque do Flamengo no Rio de Janeiro, o atacante Michael e o meia De La Cruz foram vistos mancando por conta de lesões musculares. Os atletas serão reavaliados pelo Departamento Médico do clube.

Enquanto o uruguaio foi substituído na segunda etapa do jogo contra o Bahia, o camisa 30 precisou deixar o campo e desfalcar o Rubro-Negro com um atleta a menos em campo. Ainda assim, a equipe de Tite garantiu a vitória diante do Tricolor, na Copa do Brasil.

Michael e De La Cruz se juntam a Pedro, Arrascaeta e Gabigol, que também sofreram com lesões musculares recentemente. O centroavante é o nome que está mais próximo de voltar aos gramados e já treina com bola.

No fim de semana, o Flamengo encara o Corinthians, em São Paulo, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na sequência, o clube faz uma pausa por conta da Data Fifa, onde espera recuperar alguns jogadores visando os jogos decisivos pela Copa do Brasil e Libertadores.