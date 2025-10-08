Reapresentação do Flamengo terá grupos divididos e conversa com Wallace Yan
Atacante deverá ser advertido pelo clube carioca
Parte do elenco do Flamengo se reapresenta nesta quarta-feira (8) no Ninho do Urubu. Após dois dias de folga, os jogadores irão ao centro de treinamento para fazer trabalhos regenerativos. A retomada aos treinos nesta Data Fifa, no entanto, será dividida em dois grupos.
Atletas do elenco com alto índice de desgastes em jogos se reapresentarão apenas na quinta-feira. A ideia da comissão técnica é dar um período de descanso ainda maior para esses nomes, que em sua maioria estão no time titular. A informção foi dada, inicialmente, pelo jornalista Venê Casagrande.
Wallace Yan deve receber advertência da diretoria do Flamengo
Expulso contra o Bahia com dois cartões amarelos, Wallace Yan deixou os torcedores na bronca. Afinal, o jogador esteve envolvido em mais um caso de indisciplina. As ações do jovem, entretanto, também deixaram os dirigentes do clube insatisfeitos. Assim, o atleta deve se reunir com membros da diretoria e da comissão técnica no Ninho do Urubu. A tendência é que seja punido com uma advertência.
Wallace Yan sai do destaque à decepção no Flamengo por nova indisciplina
Vale destacar que, assim como outros clubes, o time carioca tem um regulamento interno que prevê advertência para diferentes casos de expulsão, como por imprudência, indisciplina ou falta tática.
Flamengo terá elenco completo para treinos na Data Fifa
Sem nenhum jogador convocado, o técnico Filipe Luís contará com o elenco completo para treinos no Ninho do Urubu. Após o fim da Data Fifa, o Rubro-Negro terá sequência delicada na temporada, com jogos decisivos pelo Brasileirão e Libertadores. Os próximos adversários são: Botafogo, Palmeiras, Racing, Fortaleza e Racing.
