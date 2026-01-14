menu hamburguer
Flamengo

Flamengo define escalação para enfrentar o Bangu pelo Carioca

Rubro-Negro segue com time sub-20 no segundo jogo pelo estadual

WhatsApp-Image-2024-05-06-at-12.02.08-aspect-ratio-1024-1024
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/01/2026
20:39
Flamengo tem escalação definida para enfrentar o Bangu
imagem cameraEscalação do Flamengo foi confirmada para o jogo com o Bangu (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Bangu nesta quarta-feira (14), no Estádio Moça Bonita, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Ainda com o time sub-20 e comandado por Bruno Pivette, o Rubro-Negro manteve o time que empatou com a Portuguesa na estreia antecipada.

➡️Registre todas as partidas e estádios que já foi no Arquiba

A principal novidade está no banco do Mais Querido. O atacante Ryan Roberto, recuperado de lesão, é opção entre os reservas e pode ganhar chance ao decorrer da partida. Ele é considerado uma das grandes promessas da base rubro-negra

Desta forma, a escalação do Flamengo para o confronto desta quarta-feira tem Léo Nannetti; Daniel Salles, João Victor, Iago e Johnny; Pablo Lúcio, Lucas Vieira e Guilherme; Joshua, Douglas Telles e Wallace Yan.

Por sua vez, o Bangu está escalado com: Bruno; Dudu, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Italo Isaac, Mauro Silva e Walber; Sibito, PK e Garrinsha.

FICHA TÉCNICA
BANGU X FLAMENGO
1ª rodada — Campeonato Carioca 2026 
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 21h30 (de Brasília) 
📍 Local: Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ) 
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere 
🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza 
🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Lucas Castro dos Santos 
📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Flamengo encara o Bangu em Moça Bonita nesta quarta-feira (14)
Flamengo encara o Bangu em Moça Bonita nesta quarta-feira (14) (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

