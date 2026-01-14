Flamengo define escalação para enfrentar o Bangu pelo Carioca
Rubro-Negro segue com time sub-20 no segundo jogo pelo estadual
O Flamengo divulgou a escalação para enfrentar o Bangu nesta quarta-feira (14), no Estádio Moça Bonita, pela primeira rodada do Campeonato Carioca. Ainda com o time sub-20 e comandado por Bruno Pivette, o Rubro-Negro manteve o time que empatou com a Portuguesa na estreia antecipada.
A principal novidade está no banco do Mais Querido. O atacante Ryan Roberto, recuperado de lesão, é opção entre os reservas e pode ganhar chance ao decorrer da partida. Ele é considerado uma das grandes promessas da base rubro-negra
Desta forma, a escalação do Flamengo para o confronto desta quarta-feira tem Léo Nannetti; Daniel Salles, João Victor, Iago e Johnny; Pablo Lúcio, Lucas Vieira e Guilherme; Joshua, Douglas Telles e Wallace Yan.
Por sua vez, o Bangu está escalado com: Bruno; Dudu, Gilberto, Patrick e Bruno Boca; Italo Isaac, Mauro Silva e Walber; Sibito, PK e Garrinsha.
✅FICHA TÉCNICA
BANGU X FLAMENGO
1ª rodada — Campeonato Carioca 2026
📆 Data e horário: quarta-feira, 14 de janeiro, às 21h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Moça Bonita, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: TV Globo e Premiere
🟨 Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
🚩 Assistentes: Carlos Henrique Alves de Lima Filho e Lucas Castro dos Santos
📺 VAR: Rodrigo Carvalhaes de Miranda
