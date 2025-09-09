Ídolo do Flamengo, Olivinha revela motivos para não renovar com canal do clube

Bicampeão Mundial de Basquete com o Flamengo, Olivinha anunciou sua saída da FlaTV, veículo oficial de comunicação do clube. O ídolo rubro-negro, que atuou por um ano nas transmissões da modalidade, revelou que as partes não chegaram a um acordo para a renovação de contrato.

continua após a publicidade

➡️Rivais reagem a anúncio inusitado do Flamengo: ‘Não é possível’

Nas redes sociais, Olivinha agradeceu pela oportunidade de trabalhar na área da comunicação e ressaltou que seguirá na torcida pelo sucesso e audiência do canal no Youtube. O ídolo das quadras trabalhou como comentarista nas transmissões de basquete do Flamengo, por pouco mais de um ano. Confira a publicação do ex-jogador.

A história de Olivinha com o Flamengo é marcada por títulos e muito reconhecimento da torcida com a carreira vitoriosa do ex-jogador. Apelidado de “Deus da Raça”, o eterno camisa 16 é bicampeão do mundo pelo clube (2014 e 2022), maior campeão da história da NBB, com seis títulos (2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2018-19 e 2020-21) e foi um dos maiores jogadores do basquete brasileiro no século XXI.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Olivinha é homenageado pelo Flamengo

Ao lado de uma lista seleta de ídolos do clube, Olivinha foi imortalizado na sede do Flamengo, no Rio de Janeiro. No aniversário de 129 anos do rubro-negro, em novembro do ano passado, o eterno “Deus da Raça” foi homenageado com um busto e se tornou o primeiro atleta olímpico a receber essa honraria.

Torcedor rubro-negro, Olivinha vestiu o Manto Sagrado em três passagens. Na última, após 12 anos consecutivos do clube, o camisa 16 anunciou aposentadoria com 40 anos de idade, ao final da temporada de 2024, após 22 anos de carreira. Pela Seleção Brasileira, Olivinha foi campeão da Copa América (2009) e dos Jogos Pan-americanos (2015).

continua após a publicidade