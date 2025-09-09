Samuel Lino é um dos destaques do Flamengo nos últimos jogos. Contratado na janela de transferências do meio do ano, o atacante rapidamente se adaptou aos novos companheiros e engatou uma grande sequência com a camisa rubro-negra. O camisa 16 revelou quais jogadores, nesse curto espaço de tempo, mais chamaram sua atenção pela qualidade com a bola nos pés.

- Jorginho. Nunca tinha visto jogar de perto, no dia a dia, é fantástico. Ah, e o Arrasca, não tem jeito. Um jogador que me surpreendeu bastante por sua qualidade é o Matheus Gonçalves, que foi embora, ele é muito bom - citou Samuel Lino, em entrevista o jornal "O Globo".

Escolha por retornar ao Flamengo

Com passagem pelas divisões de base do Flamengo, Samuel Lino optou por retornar ao clube carioca após passagem pelo futebol europeu. Convocado por Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira, o atacante associa essa oportunidade com a Amarelinha ao seu momento no Rubro-negro.

- Muitos podem pensar que eu sou muito novo e tudo, mas eu acho que eu fiz a escolha certa para a minha carreira. Hoje eu vejo que no Flamengo eu tenho uma importância maior, me valorizam muito mais. E eu estou me sentindo feliz aqui e de estar aqui no Flamengo hoje. De ter voltado da Europa cedo e tudo mais. Podia ter ficado, logicamente, mas se eu tivesse ficado lá, será que eu estaria hoje aqui na seleção? Então, acho que se eu estou aqui na Seleção hoje e fico coroado no Flamengo, eu acho que eu fiz a escolha certa e eu acho que muitas coisas boas ainda vão acontecer jogando aqui no Brasil - iniciou Samuel Lino.

Samuel Lino em Flamengo x Grêmio (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- E nem preciso falar do clube gigante que é o Flamengo, a estrutura, a parte midiática, tudo, que ajuda o jogador também a estar aqui. Então, voltar com 25 anos, eu acho que no momento que eu estou vivendo hoje e espero continuar vivendo, acho que foi uma decisão correta que eu tomei na minha vida. E, como eu falei, talvez se eu estivesse na Europa eu não poderia estar em nenhum outro time e não estaria aqui na seleção. Foi um começo bem intenso, que ninguém esperava, nem eu. Espero que essa intensidade se mantenha por muito tempo - completou Samuel Lino, jogador do Flamengo.

Samuel Lino pelo Flamengo

9 jogos (7 titular)

2 gols

4 assistências

6 participações em gols

106 minutos para participar de gol

3 grandes chances criadas

13 passes decisivos

23 finalizações (6 no gol)

11.5 finalizações para marcar

58% de eficiência nos dribles

2.8 dribles certos por jogo

47% de eficiência nos duelos

7 faltas sofridas

Nota Sofascore 7.36

