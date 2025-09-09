Petição do Flamengo à ONU ultrapassa 100 mil assinaturas de torcedores rubro-negros

A torcida do Flamengo demonstrou o seu valor em uma campanha histórica do clube carioca. Sete horas depois do anúncio oficial da campanha pelo reconhecimento da primeira “Nação simbólico-cultural”, o Rubro-Negro recolheu 100 mil assinaturas, que complementarão uma solicitação à ONU pela alcunha.

Campanha do Flamengo

A ação do Flamengo contou com a participação de Zico, maior nome da história do clube. Do campo do Maracanã, o Galinho convocou os flamenguistas e explicou a ideia da campanha em torno do movimento simbólico.

- Uma Nação que não se define pela geografia, mas pelo sentimento coletivo. Que tem música, histórias, heróis, costumes e tradições. E, principalmente, um povo espalhado por todo o planeta. Isso é a Nação Rubro-Negra - diz o ídolo flamenguista.

Torcida do Flamengo no Maracanã

O Flamengo afirma que a ideia de ter sua torcida como a primeira nação simbólico-cultural é para representar a força cultural, social e emocional do clube dentro e fora do Brasil. Por mais que o reconhecimento por parte da ONU tenha caráter simbólico, a equipe acredita que seria uma validação internacional sobre seus torcedores. No vídeo, Zico destaca números relacionados ao alcance dos torcedores do time.

- Se fôssemos um país, teríamos a 36ª maior população do mundo. Somos mais de 45 milhões de pessoas unidas por uma mesma bandeira, por uma mesma cultura e por um mesmo sentimento que atravessa gerações. O Flamengo não é apenas um clube, é uma Nação - destaca Zico no pronunciamento.

Para participar da ação e assinar a petição, basta acessar o site peticao.flamengo.com.br.

Meta mais do que atingida ✅

Inicialmente, o clube projetou a meta de 100 mil assinaturas até o final de semana. No entanto, o número foi ultrapassado em menos de 24 horas.

Confira a mensagem do Flamengo

"Se fôssemos um país, seríamos a 36º população do planeta.

Somos 45 milhões, unidos pela mesma bandeira, com heróis, costumes e tradições que atravessam gerações.

O Flamengo não é um clube, é um povo. E merece ser reconhecido pelo que realmente é: uma Nação.

Vamos levar à Organização das Nações Unidas (ONU) uma petição para que a Nação Rubro-Negra receba o título de primeira Nação simbólico-cultural do Mundo.

O seu apoio é fundamental. Apoie #NacaoNaONU".

