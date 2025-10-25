menu hamburguer
Flamengo

Racing x Flamengo terá árbitro de quartas de final contra o Estudiantes

Conmbeol define arbitragem para o jogo da volta pela semifinal

Mauricio Luz
Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 25/10/2025
17:01
Argentinos Juniors x Fluminense - Piero Maza
imagem cameraPiero Maza apitará Racing x Flamengo (Luis ROBAYO / AFP)
A Conmebol definiu na última sexta-feira (24) a equipe de arbitragem para o jogo de volta entre Racing e Flamengo, válido pela semifinal da Libertadores. A partida será disputada na próxima quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio El Cilindro, em Avellaneda, na Argentina.

O confronto terá arbitragem do chileno Piero Maza, auxiliado por Cláudio Urrutia e José Retamal, também do Chile. O trio é mesmo da partida de volta das quartas de final do Rubro-Negro, que perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes e garantiu a classificação nos pênaltis. O VAR será comandado por Juan Lara, do mesmo país.

No jogo de ida, realizado no Maracanã, o Flamengo venceu o Racing por 1 a 0. Com o resultado, o time brasileiro precisa apenas de um empate para garantir vaga na final. Caso a equipe argentina vença por um gol de diferença, a decisão será nos pênaltis.

Na outra semifinal, Palmeiras e LDU disputam a segunda vaga na final. Após vitória dos equatorianos por 3 a 0 no jogo de ida, as equipes voltam a se enfrentar na quinta-feira (30), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo.

Torcedores do Palmeiras pediram jogador após Flamengo x Racing no Maracanã (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Flamengo e Racing decidem vaga na final da Libertadores; volta tem árbitro definido (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

