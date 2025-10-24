Em comemoração aos seus 130 anos, Flamengo terá programação extensa e novas camisas

Em comemoração aos seus 130 anos, o Flamengo fará uma série de eventos e ações para o torcedor, incluindo o lançamento de duas novas camisas. Durante a celebração, o Rubro-Negro revisitará sua trajetória reforçando seu DNA com o lema "A Magnética Forma de Ser".

continua após a publicidade

A festa começa em 28 de outubro, quando lançará a camisa comemorativa Pherusa, em homenagem ao barco e aos jovens que, em 1895, deram origem ao Clube de Regatas do Flamengo. No dia 4 de novembro, com transmissão da FlamengoTV, o imortal da Academia Brasileira de Letras, Ruy Castro, estará em um evento na Gávea para relembrar a história de como o clube se tornou um ícone cultural brasileiro.

➡️ Com desfalques importantes, Flamengo divulga relacionados para enfrentar o Fortaleza

Flamengo fará uma série de eventos para comemorar seus 130 anos (Foto: Divulgação)

O terceiro dia de comemoração será em casa, no Maracanã. No dia 9 (domingo), o Fla enfrenta o Santos pelo Brasileirão e os jogadores entrarão em campo com um patch comemorativo na camisa de jogo.

continua após a publicidade

Depois, no dia 15, data oficial do aniversário, a sede da Gávea receberá diversas atividades para os sócios, da tradicional alvorada à inauguração de espaços remodelados. No mesmo dia, a memória rubro-negra ganhará vida nos muros da Gávea e em uma série na FlamengoTV, que terá quatro capítulos: "Flamengo é Fé, Confia", "Brasil Rubro-Negro", "Isso Aqui é Cultura" e "Flacentrismo".

No dia 17, haverá uma sessão solene do Conselho Deliberativo. A comemoração se encerra no Dia da Consciência Negra (20/11) com o lançamento da linha de produtos Diamantes Negros, inspirada no eterno Leônidas da Silva e em todos os atletas negros da história do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Confira o cronograma dos 130 anos do Flamengo

Dia 28/10: Lançamento Camisa Pherusa

Dia 04/11: Lançamento das Comemorações dos 130 anos do Flamengo - Participação especial: Ruy Castro

Dia 09/11: Ativações no Maracanã