Quem ganha espaço no Flamengo com a lesão de De la Cruz?

Filipe Luís conversa com auxiliar Ivan Palanco em Flamengo x Corinthians (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 24/10/2024 - 06:45 • Rio de Janeiro (RJ)

A lesão de Nico de la Cruz gerou novo problema no Flamengo. Sem o uruguaio, que ficará fora por período indeterminado por conta de problema na coxa direita, Filipe Luís terá de buscar soluções para o meio-campo nesta reta final de temporada. Assim, diferentes nomes podem ganhar espaço no time titular.

▶️ Varela, do Flamengo, se pronuncia sobre confusão com torcida do Peñarol

Quem surge como opção mais provável é Carlos Alcaraz. Contratação mais cara da história do clube, o argentino chegou ao Rubro-Negro no fim de agosto e ainda não conseguiu se firmar. Até aqui, foram oito jogos, um gol (de pênalti) e uma assistência.

Alcaraz se destaca pela versatilidade. O jogador está acostumado a atuar em diversas funções no meio de campo, mas tem como posição principal a de segundo volante, assim como De la Cruz. O argentino, inclusive, já se comparou com o companheiro uruguaio.

— Gosto de jogar muito pelo meio, sempre de ir ao ataque. Sou um pouco parecido com Nico De la Cruz, que também gosta de ir muito para frente — disse no início de setembro.

No entanto, as oportunidades de Alcaraz no Flamengo podem ser limitadas na reta final de 2024. O jogador havia sido punido com quatro jogos de suspensão pela confusão em que se envolveu contra o Corinthians, logo na estreia do argentino, pelo Brasileirão. Contudo, o STJD concedeu efeito suspensivo até julgamento em segunda instância, ainda sem data marcada, e Carlo está disponível para o duelo com o Juventude no próximo sábado (26).

▶️ De la Cruz mantém histórico de lesões e é ausência constante no Flamengo

Camisa Flamengo III 24/25 Camisa Flamengo III 24/25 Seja membro adiClub e compre o novo manto Rubro-negro antecipadamente na adidas! R$ 349,99

Pontas são opções

Apesar da escolha óbvia ser substituir De la Cruz por outro meio-campista, Filipe Luís pode optar por outro caminho. Titular absoluto e capitão do Fla na temporada, Gerson - que tem atuado do lado direito - pode assumir a função do uruguaio, dando espaço para jogadores de beira de campo na equipe.

Nesta situação, dois nomes aparecem como candidatos ao posto de titular do Rubro-Negro. O primeiro é Michael, que teve poucas oportunidades desde que voltou de lesão. Diante do Corinthians, no último domingo (23), o atacante sequer saiu do banco de reservas. Por sua vez, Filipe Luís justificou como escolha tática a não utilização do jogador.

— Michael é importantíssimo, é um jogador determinante. Tem gol, um contra um, drible, tem tudo o que um extremo deve ter, joguei com ele, adoro ele. Ele teve uma lesão muito grave e está recuperando a melhor forma. Michael era uma troca certa. Porém com uma troca que fizemos no primeiro tempo, e a segunda depois com a lesão do Nico me deixou só com uma parada. Tive que segurar o máximo possível caso alguém não aguentasse ou tivesse uma lesão. O Michael não entrou por um motivo tático. Mas é um jogador que vai ter minutos praticamente em todos os jogos. Quero ter a melhor versão dele o mais rápido possível. Estou fazendo de tudo por ele e todos –— disse o técnico do Flamengo.

Outra opção para reforçar o ataque rubro-negro pelas beiradas é Gonzalo Plata. O equatoriano tem constantemente entrado durante as partidas, inclusive contra o Corinthians. No entanto, ainda não contribuiu com gols ou assistências nos dez jogos em que esteve em campo pelo Fla. Por outro lado, o camisa 45 está mais acostumado a atuar pelo lado direito, além de jogar também pelo centro.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo