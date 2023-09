O meia-atacante estreou pelo profissional ainda neste ano sob o comando de Vitor Pereira. Com o português, o jogador atuou em quatro partidas e marcou um gol, no empate do Fla com o Bangu em 1 a 1. Vale destacar que, neste duelo, Lorran se tornou o jogador mais novo da história a estufar a rede pelo clube, com 16 anos, 6 meses e 20 dias.