Internacional e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira (13), ás 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Finalista da Copa do Brasil, o Tricolor Paulista viaja até o sul do país para tentar se reabilitar no Brasileirão. Sem vencer há seis partidas na competição, o time ocupa atualmente a décima primeira posição, com 28 pontos marcados. Por conta da decisão contra o flamengo, Dorival Júnior deve escalar uma equipe alternativa.