Pedro, do Flamengo, pode jogar o Brasileirão por outro time em 2025? Entenda o cenário

Após a declaração de Filipe Luís sobre Pedro, em que o treinador classificou o desempenho do atacante durante as atividades no meio da semana como "lamentável", o futuro do jogador no Flamengo é incerto. Afinal, um representante do atleta garantiu que levará proposta de outras equipes ao Rubro-Negro pelo jogador, visando a saída do atleta, segundo o jornalista Venê Casagrande. Diante deste cenário, Pedro pode jogar por outro time no Brasileirão deste ano? A resposta é não. O Lance! explica para você.

Pedro já disputou oito partidas pelo Flamengo no Brasileirão deste ano. Ou seja, atingiu o limite de jogos (sete) que o permite jogar por mais de uma equipe nacional na temporada.

Confira quais foram os jogos em que Pedro jogou pelo Flamengo no Brasileirão

Flamengo 6×0 Juventude

6×0 Juventude Vasco 0x0 Flamengo

Flamengo 4×0 Corinthians

4×0 Corinthians Cruzeiro 2×1 Flamengo

Flamengo 1×0 Bahia

1×0 Bahia Flamengo 0x0 Botafogo

0x0 Botafogo Palmeiras 0x2 Flamengo

Flamengo 5×0 Fortaleza

Importante destacar que a regra também vale para jogos da Copa do Brasil.

Pedro comemora gol pelo Flamengo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

E em partidas de competições internacionais?

Diferentemente do Brasileirão e da Copa do Brasil, Pedro poderia atuar em jogos da Libertadores ou Sul-Americana. Afinal, os regulamentos permitem que os clubes escrevam novos atletas a partir das oitavas, mesmo que eles já tenham disputado os torneios por outras as equipes.

