Flamengo na Libertadores: datas, horários e onde assistir aos jogos

A Conmebol divulgou nesta terça-feira (18) a tabela detalhada da fase de grupos da Libertadores, e o Flamengo tem agenda de jogos definida. O Rubro-Negro está no grupo C da competição junto de LDU (EQU), Deportivo Táchira (VEN) e Central Córdoba (ARG). Confira abaixo as datas, horários e onde assistir às partidas.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Jogos do Flamengo na fase de grupos da Libertadores

1ª rodada

Deportivo Táchira x Flamengo

Data e hora: quinta-feira, 3 de abril, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Polideportivo Pueblo Nuevo, em San Cristóbal (VEN)

Onde assistir: ESPN e Disney+

2ª rodada

Flamengo x Central Córdoba

Data e hora: quarta-feira, 9 de abril, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Globoplay e Paramount

continua após a publicidade

3ª rodada

LDU x Flamengo

Data e hora: terça-feira, 22 de abril, às 19h (de Brasília)

Local: Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito (EQU)

Onde assistir: ESPN e Disney+

➡️ Torcida comemora presença do Flamengo em grupo da Libertadores

4ª rodada

Central Córdoba x Flamengo

Data e hora: quarta-feira, 7 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio Madre de Ciudades, em Santiago del Estero (ARG)

Onde assistir: Globo, Globoplay e Paramount

continua após a publicidade

5ª rodada

Flamengo x LDU

Data e hora: quinta-feira, 15 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: ESPN e Disney+

6ª rodada

Flamengo x Deportivo Táchira

Data e hora: quarta-feira, 28 de maio, às 21h30 (de Brasília)

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo, Globoplay, ESPN e Disney+