Gerson se despede do Flamengo: ‘Aqui tive as maiores conquistas da minha vida’

No mesmo dia em que foi anunciado pelo Zenit, da Rússia, Gerson se despediu do Flamengo. Em sua conta no Instagram, o Coringa publicou, na tarde deste domingo (13), um texto enaltecendo a sua gratidão pelo clube carioca, funcionários e torcedores. Na última frase, o ex-capitão rubro-negro escreveu um trecho do hino: "Uma vez Flamengo, sempre Flamengo".

- Esse texto aqui é para agradecer. Agradecer por ter tido mais uma oportunidade de realizar meu sonho e de ser feliz no clube que escolhi torcer e amar: Clube de Regatas do Flamengo. Dedicação, entrega e comprometimento jamais faltaram. O meu amor, a minha história e o que conquistei estarão eternizados - iniciou Gerson, ex-jogador do Flamengo.

Gerson em comemoração de gol pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

- Agradeço todos os companheiros que tive; todas as comissões técnicas e funcionários. O Flamengo pertence a vocês e a Nação. Poderia falar sobre o muito que aconteceu, mas essa mensagem é pra quem sempre me deu carinho e amor nesse período. Obrigado, Flamengo e Nação. Aqui tive as maiores conquistas da minha vida. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo - completou.

Após a diretoria do Flamengo diminuir o valor da multa rescisória de Gerson, na última renovação de contrato do meia, o Zenit, da Rússia, pagou 25 milhões de euros (cerca de R$ 169 milhões) pelo atleta. As conversas entre os russos e o jogador foram iniciadas antes mesmo do Mundial de Clubes. O Coringa, no entanto, optou por disputar o torneio pelo Rubro-Negro.

Festa de despedida

Antes de embarcar para a Rússia, Gerson fez uma festa de despedida com funcionários do Flamengo no dia 5 de julho. Diversos atletas do elenco rubro-negro prestigiaram a festa do Coringa. Entre eles, Arrascaeta e Bruno Henrique, Wesley, Léo Pereira, Evertton Araújo, Lorran e Joshua.

Arrascaeta e Gerson em festa de despedida do camisa 8 do Flamengo (Foto: Reprodução/Instagram @vianna_fotografo)

Além dos jogadores e familiares, estiveram presentes o Mc Poze do Rodo e o rapper Oruam, que se apresentou em show no evento.

Posteriormente, na última terça-feira, o volante foi ao Ninho do Urubu para se despedir dos demais funcionários e pegar seus pertences.

Gerson no Ninho do Urubu (Foto: Reprodução)

Críticas da torcida do Flamengo sobre a decisão de Gerson

No Aerofla para o Mundial de Clubes, torcedores do Flamengo cobraram Gerson pela escolha de deixar o clube. Um flamenguista, inclusive, levou uma "nota de 3 reais" com o rosto do jogador.

Relembre a trajetória de Gerson pelo Flamengo

O meia passou quatro temporadas no futebol italiano, antes de se transferir pela primeira vez ao Flamengo, em 2019. Não demorou muito para Gerson se firmar no elenco que encantou o futebol brasileiro naquela temporada. Apelidado de Coringa, pela Nação, o camisa 8 foi uma das peças fundamentais de Jorge Jesus nas conquistas do Campeonato Brasileiro e Libertadores. No ano seguinte, participou das conquistas do Campeonato Carioca, Supercopa do Brasil, Recopa e Campeonato Brasileiro.

Antes de se transferir para o Olympique de Marseille, em 2022, Gerson conquistou mais dois títulos pelo Flamengo: Campeonato Carioca e Supercopa do Brasil. Nesta primeira passagem, o camisa 8 acumulou 109 partidas, marcou sete gols e contribuiu com 10 assistências.

O volante retornou ao Flamengo em janeiro de 2023. De lá para cá, Gerson disputou 144 partidas, distribuiu 24 assistências e contribuiu com 12 gols, o último deles contra o Bayern de Munique, pelo Mundial de Clubes. Em sua segunda passagem, conquistou uma Copa do Brasil e o terceiro título da Supercopa do Brasil e mais dois Campeonatos Cariocas, pelo Mengão.

Acumulando as duas passagens, Gerson soma 253 partidas, 19 gols, 34 assistências e 12 títulos conquistados com a camisa rubro-negra.

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real