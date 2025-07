Flamengo confirma lesão de Alex Sandro e atualiza situação de Ayrton Lucas

O lateral-esquerdo Alex Sandro foi diagnosticado com lesão muscular no posterior da coxa. A notícia foi divulgada pelo Flamengo, na tarde deste domingo (13), por meio de uma nota. O jogador já iniciou o trabalho de recuperação no departamento médico.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

— Substituído ainda no primeiro tempo da partida entre Flamengo e São Paulo, o lateral-esquerdo Alex Sandro passou por ressonância magnética neste domingo (13). O exame constatou uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. O atleta já iniciou tratamento com o Departamento Médico do clube — informou o Flamengo sobre Alex Sandro.

Além de Alex Sandro, o clube também atualizou a situação de Ayrton Lucas, que teve um corte profundo na perna devido a uma grave lesão durante a partida contra o São Paulo, na noite de sábado, e precisou ser submetido a uma mini-cirurgia, embora a fratura no osso tenha sido descartada. O Flamengo informou que o lateral receberá alta após avaliação do médico do clube.

continua após a publicidade

— Com uma lesão corto-contusa na perna esquerda, sofrida durante o confronto com o São Paulo no último sábado (12), o lateral-esquerdo Ayrton Lucas receberá alta hospitalar na noite deste domingo (13). O médico do Flamengo, Dr. Luiz Macedo, avaliou o jogador nesta tarde e constatou que ele encontra-se bem clinicamente e sem dor no local. Após 24 horas de administração de antibiótico intravenoso, ele será liberado para seguir com a medicação por via oral em casa.

Ayrton Lucas lesionado em Flamengo x São Paulo (Foto: Reprodução Sportv)

Como foi o lance de Ayrton Lucas

Após uma disputa de bola com o lateral Enzo Dias, aos 5 minutos do 2º tempo, o defensor rubro-negro saiu de maca com um corte profundo na altura da canela esquerda.

continua após a publicidade

Ayrton Lucas entrou em campo aos 7 minutos da primeira etapa, no lugar de Alex Sandro, que saiu mancando do gramado. Um fato interessante é que mesmo com o lateral-esquerdo Matías Viña no banco de reservas, o técnico Filipe Luís optou por improvisar o uruguaio Varela na posição.

O lateral saiu direto para o vestiário e já começou a ser atendido pelo Departamento Médico do clube. No momento da disputa, os jogadores ficaram assustados com o grau da lesão de Ayrton. A reportagem do Lance!, presente no Maracanã, flagrou a reação dos jogadores. Confira.