FEITOS HISTÓRICOS DE GABIGOL PELO FLAMENGO



Gabigol é o maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores. Já são 30 gols com a camisa rubro-negra. Ele tem 31 gols, ao todo, no torneio, e é o maior goleador brasileiro da história do torneio.



Gabigol é o maior artilheiro do Flamengo neste século, disparado, com os seus 151 gols.



TÍTULOS DE GABIGOL PELO FLAMENGO:



Libertadores: 2019 e 2022

Campeonato Brasileiro: 2019 e 2020

Copa do Brasil: 2022

Campeonato Carioca: 2019, 2020, 2021

Recopa Sul-Americana: 2020

Supercopa do Brasil: 2020 e 2021