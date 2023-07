O Flamengo está classificado para as semifinais da Copa do Brasil 2023. Nesta quarta-feira, o Rubro-Negro Carioca venceu o Athletico Paranaense por 2 a 0, na Arena da Baixada, e avançou de fase na competição nacional - já havia vencido o jogo de ida, no Maracanã, por 2 a 1. Erick, contra, e Gabriel Barbosa marcaram os gols do jogo. O atual camisa 10 da Gávea, inclusive, se tornou o terceiro maior goleador da história da competição.



Artilheiro das edições de 2014, 2015 e 2018, todas atuando pelo Santos, Gabigol agora soma 29 bolas na rede em partidas da Copa do Brasil, mesmo número alcançado pelo ex-centroavante Viola, que defendeu equipes como Corinthians, Palmeiras e Vasco, na década de 90 e no início dos anos 2000. Os dois dividem a terceira colocação do ranking histórico, ficando atrás apenas de Fred, ídolo do Fluminense, e Romário, outro goleador de passagem marcante pelo Flamengo.



MAIORES ARTILHEIROS DA HISTÓRIA DA COPA DO BRASIL



1º - Fred - 37 gols

2º - Romário - 36 gols

3º - Gabigol - 29 gols

Viola - 29 gols

5º - Oséas - 28 gols

Paulo Nunes - 28 gols