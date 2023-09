O Fla é o segundo maior campeão do Brasileirão (empatado com o Santos), com oito conquistas, atrás apenas do Palmeiras, com 11. O Rubro-Negro conquistou o campeonato nacional nos anos de 1980, 1982, 1983, 1987*, 1992, 2009, 2019 e 2020. O Flamengo é o único clube do Brasil a vencer pelo menos um Campeonato Brasileiro em todas as décadas de os anos 80.