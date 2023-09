A coleção de fracassos do Flamengo em 2023 é resultado da incompetência da diretoria rubro-negra, segundo o jornalista Fernando Campos. O comunicador da ESPN acredita que a série de erros nas decisões da cúpula, desde a saída de Dorival Júnior, em novembro de 2022, ''minaram o ambiente e destruíram o ano'' do clube. O Rubro-Negro foi vice pela quarta vez na temporada após empatar em 1 a 1 com o São Paulo, neste domingo (24), no Morumbi.