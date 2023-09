O Flamengo empatou em 1 a 1 com o São Paulo no segundo jogo da final da Copa do Brasil, e terminou em segundo lugar na competição, após ter perdido o jogo de ida por 1 a 0, dentro de casa. O vice-campeonato no torneio nacional coloca a 'pá de cal' na fracassada temporada do Rubro-Negro, que viu o futebol ficar em segundo plano.