Após empate em 1 a 1 com o São Paulo, em jogo válido pel1 19ª rodada do Brasileirão, o Flamengo se reapresentou ao Ninho do Urubu nesta segunda-feira (14), para iniciar a preparação para o duelo contra o Grêmio, pela Copa do Brasil. A atividade contou com novidades, principalmente em relação a Erick Pulgar.