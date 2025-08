Filípe Luís escolhe por poupar Luiz Araújo contra o Ceará

Defendendo a liderança do Brasileirão, o Flamengo divulgou a sua lista de relacionados para o duelo contra o Ceará, neste domingo, na Arena Castelão. Na relação, o técnico Filípe Luís optou por não relacionar meia-atacante Luiz Araújo para fazer um controle de carga, e o goleiro Matheus Cunha por conta de uma tendinite patelar no joelho esquerdo.

Por outro lado, o meia Victor Hugo, que voltou de empréstimo ao Göztepe, da Turquia, voltou a ser opção de elenco. Ele chegou a ter negociação encaminhada com o Famalicão, de Portugal, mas o Rubro-Negro desistiu da negociação por conta dos termos.

Além dele, Filipe Luís também poderá contar com os retornos de Arrascaeta e Jorginho, que ficaram de fora do duelo contra o Atlético-MG, pela Copa do Brasil, no meio da semana. A dupla foi poupada por conta do desgaste fisico da temporada.

O técnico também não poderá contar com Pedro e Wallace Yan, que estão suspensos por conta de terem recebido o terceiro cartão amarelo, contra o Corinthians. Com isso, não poderão viajar para enfrentar o Vozão.

Briga pela liderança

O Flamengo lidera o Brasileirão com 36 pontos, dois a mais do que o vice-líder Cruzeiro, que vem logo atrás com 34. No entanto, o Rubro-Negro já vai entrar em campo sabendo do que precisa saber para terminar a rodada no topo da tabela.

Isso acontece por conta da Raposa entrar em campo duas horas e meia antes, quando vai enfrentar o Botafogo, no Nilton Santos, no Rio de Janeiro, às 16h (horário de Brasília). A equipe de Leonardo Jardim precisa vencer para seguir na cola ou assumir momentaneamente a liderança.

O Flamengo entra em campo depois disso, às 18h30, quando vai enfrentar o Ceará, fora de casa, na Arena Castelão, em Fortaleza.