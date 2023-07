Com a ida de Wendel para a Rússia, o Flamengo aguarda um avanço nas negociações com o Zenit. O jogador já manifestou o desejo de defender o rubro-negro e pode chegar a um consenso com o clube russo para agilizar as tratativas. O Rubro-Negro espera, mas precisa ser incisivo na tomada de decisões devido ao prazo para o fechamento da janela de transferências: 2 de agosto.