Faltam nove dias para o fechamento da janela de transferências do meio do ano, e o Flamengo segue não apenas investindo no mercado, mas precisa intensificar a chegada junto aos clubes para tentar ajustar as negociações. O fator liga ainda mais o alerta em relação às chegadas de atletas, visto o tempo hábil para a inscrição de reforços nas competições. O Lance! atualiza a situação do mercado rubro-negro.