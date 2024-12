Primeiro jogo do Flamengo no Rio será apenas no fim de janeiro

O Campeonato Carioca começa em 11 de janeiro, mas o torcedor do Flamengo que mora no Rio vai precisar esperar até o final do próximo mês para voltar a ver o time rubro-negro no Maracanã. Isso porque a equipe só voltará a jogar em casa na 6ª rodada, diante do Sampaio Corrêa.

Com o grupo principal se apresentando apenas no dia 8 de janeiro para, na sequência, realizar pré-temporada nos Estados Unidos, o Flamengo vai usar uma equipe reserva nas primeiras rodadas do Estadual. Assim, o clube decidiu fazer seus quatro primeiros jogos no Nordeste do País, onde também há grande presença de torcedores rubro-negros.

O regulamento do Campeonato Carioca prevê jogos fora dos limites do Estado quando envolve algum dos quatro grandes clubes. Nesses casos, é preciso garantir transporte, hospedagem e cota mínima de R$ 200 mil ao visitante.

Há duas semanas, o Flamengo já havia definido que a estreia, dia 11, diante do Boavista, será no Batistão, em Aracaju (SE). O time também será mandante no duelo com o Nova Iguaçu, dia 19, pela terceira rodada do Carioca. Este jogo será disputado na Arena das Dunas, em Natal (RN).

Além dos dois primeiros jogos como mandante, o Flamengo também fará os dois primeiros como visitante na região Nordeste. O time encara o Madureira, dia 15, no Estádio Amigão, em Campina Grande (PB), pela segunda rodada. O giro naquela região se encerra no quarto jogo, diante do Bangu, no Castelão, em São Luis (MA).

Nesses dois casos, Madureira e Bangu aceitaram transferir os jogos para fora do Estado também de olho no retorno financeiro.

O Flamengo fará sua estreia dentro dos limites do Rio de Janeiro apenas na 5ª rodada, mas fora da capital: no dia 26, o time vai à Volta Redonda enfrentar os donos da casa no Raulino de Oliveira. Três dias depois, no dia 29, finalmente acontecerá a estreia rubro-negra no Maracanã em 2025.