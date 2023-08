Rodolfo Landim estava na parte restrita do saguão, ainda no desembarque, quando viu a movimentação de rubro-negros. O presidente, então, escolheu não deixar a área reservada naquele momento, e aguardou a dispersão de torcedores. Só depois que os protestos saíram da parte principal do aeroporto que o dirigente deixou o Galeão, acompanhado de seguranças do clube.