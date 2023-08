Além das críticas ao fraco trabalho de Jorge Sampaoli, que não demonstra evolução, ao contrário, parece estagnado em ser um eterno coadjuvante - com atuações vexatórias por uma péssima leitura de jogo e o apego sem fim a convicções inexplicáveis. O DNA do treinador e sua comissão é incompatível com o do Flamengo, assim como eram os de Domènec Torrent, Paulo Sousa e Vitor Pereira. Basta entender o que liga os trabalhos citados e xeque-mate: aí está, às claras, a ponta do iceberg caótico rubro-negro.