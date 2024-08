Presidente do Flamengo, Landim relaciona goleada do Botafogo a ‘tempos de SAF sem fair play financeiro’

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e o dono da SAF do Botafogo, John Textor (Foto: Divulgação / Botafogo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/08/2024 - 14:57 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim teria justificado a goleada sofrida contra o Botafogo a sócios apoiadores. Em conversa em um grupo de WhatsApp, o mandatário deu sua visão sobre a partida e citou a falta de fair play financeiro no Brasil como uma das causas do domínio do adversário no duelo do último domingo (18).

▶️ Em ‘epidemia’ de lesões, Flamengo é apenas o 9º clube da Série A com mais jogos em 2024

➡️ Marcos Braz revela o que falta para Michael voltar ao Flamengo

Segundo o portal ge, Landim teria enviado mensagem questionando os investimentos do Alvinegro nesta temporada. Ele afirma que o valor gasto pelo rival em contratações nesta temporada está acima do arrecadado na última temporada. Por isso, cita o fair play financeiro, mecanismo aplicado em outros campeonatos ao redor do mundo que impede a prática criticada pelo presidente rubro-negro.

- Acho que só neste ano eles já investiram 75 milhões de euros (cerca de R$ 450 milhões), ou seja, aproximadamente o número que você apresentou como sendo desde 2021. Isso para um clube que teve um faturamento de R$ 322 milhões no ano passado. Sejam bem-vindos aos tempos de SAF sem fair play financeiro - teria escrito Landim no grupo.

O Botafogo já investiu mais de R$ 320 milhões em reforços nesta temporada, sendo o clube que mais gastou no futebol brasileiro. Só neste ano, o Glorioso trouxe Luiz Henrique e Thiago Almada, jogadores mais caros da história do país.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo