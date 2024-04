Presidente do Flamengo, Landim faz mistério sobre futuro de Gabigol e cita ‘oportunidades melhores’

Gabigol tem contrato com o Flamengo até o fim de 2024, mas futuro incerto no clube (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/04/2024 - 14:35 • Rio de Janeiro (RJ)

Presidente do Flamengo, Rodolfo Landim abriu o jogo sobre a situação contratual de Gabigol após a punição e suspensão do atacante até abril de 2025. Em entrevista à "CBN", o mandatário fez mistério sobre o futuro do camisa 10.

➡️ Com R$100 no Lance! Betting, você pode ganhar R$230 se Pedro marcar pelo menos um gol sobre o Millonarios!

- A gente vai fazer uma proposta. O Gabigol vai ter essa oportunidade para ele decidir. Então não dá para a falar unilateralmente se a gente conta com ele ou não. Certamente vamos querer contar, mas pode ser que ele tenha outras oportunidades melhores do que jogar no Flamengo. Vai estar na mão dele decidir isso.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Landim relembrou outros casos de sucesso em que o Flamengo renovou com seus ídolos atuando com paciência no mercado. No entanto, o presidente admitiu que corre o risco de perder o jogador, como aconteceu com Everton Ribeiro.

- O contrato do Gabriel termina dia 31 de dezembro, e a partir do dia 1º de junho ele tem liberdade de assinar com qualquer outro clube. O Flamengo historicamente já demonstrou em diversas oportunidade que ele leva o contrato dos jogadores até o fim e renova no final. Fizemos isso com Diego Ribas, Diego Alves, Filipe Luís, Bruno Henrique, e eles renovaram com o Flamengo. Aconteceu, por exemplo, que o Everton Ribeiro a gente fez uma proposta e ele recebeu uma oferta melhor no mercado. Não conseguimos igualar essa proposta e desejamos sorte para ele.

Apesar da punição de Gabigol, Landim mostrou-se confiante para a reversão da decisão do Tribunal de Justiça Antidopagem na Corte Arbitral do Esporte. Ainda assim, o Rubro-Negro se preparou para a perda do jogador e contratou Carlinhos, centroavante do Nova Iguaçu.