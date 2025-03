Presidente do Flamengo faz pedido inusitado aos torcedores por Jorginho

Jorginho, que recebeu proposta do Flamengo, está no Rio de Janeiro com a família para curtir curto período de férias. A visita, no entanto, também servirá para o jogador, ítalo-brasileiro, pensar sobre a oferta rubro-negra. Durante reunião na Gávea na noite desta quinta-feira (20), Bap, presidente do clube carioca, fez um pedido inusitado aos conselheiros sobre o tema.

- Peço aos senhores que têm fé que rezem pra mulher do Jorginho gostar do Rio de Janeiro - disse o presidente, com sorriso no rosto.

Jorginho, do Arsenal, está na mira do Flamengo (Foto: Divulgação/Arsenal)

O meio-campista retorna à Inglaterra na próxima semana para se preparar com o Arsenal para enfrentar o Real Madrid, em duelo válido pelas quartas de final da Champions League, que acontece nos dias 4 e 16 de abril.

O que falta para Jorginho assinar com o Flamengo

Jogador do Arsenal, Jorginho ficará livre no mercado no meio do ano. Assim, está livre para assinar um pré-contrato. O estafe do atleta e membros da diretoria do Flamengo conversam desde o início do ano.

O cenário é parecido com o de Filipe Luís em 2019. Afinal, assim como o atual treinador rubro-negro, Jorginho tem esposa e filhos estrangeiros. Assim, trata com bastante atenção a possibilidade de trocar de país, em outro continente.

