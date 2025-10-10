A pausa para a Data Fifa será importante para que o Flamengo se prepare para a sequência de jogos decisivos que terá pela frente na Libertadores e Brasileirão. Depois de três dias de folga, o time se reapresentou na quinta-feira (9) com foco no confronto contra o Botafogo, primeiro compromisso após a pausa.

Passando o clássico, o Rubro-Negro enfrenta o Palmeiras numa disputa direta pela liderança do Brasileirão. O time paulista ocupa a primeira colocação com 55 pontos, assim como o carioca, mas está na frente por ter uma vitória a mais. Como o Alviverde tem um jogo a menos, a partida será fundamental para manter-se em busca do título nacional.

Três dias depois do duelo, o Flamengo volta a campo para a decisão pela Libertadores. Primeiro, joga em casa conra o Racing, e depois viaja para a Argentina para definir a vaga na final. Entre as partidas, encara o Fortaleza na Arena Castelão.

Uma boa notícia para o clube é o possível retorno de Erick Pulgar. O chileno se reapresentou no Ninho do Urubu com o restante do elenco e participou dos treinos. A ideia é que ele esteja disponível já contra o Botafogo, mas a comissão trata a volta com cautela, especialmente por ser em gramado sintético. De toda forma, o meia evoluiu e se aproxima do retorno definitivo para a Libertadores e Brasileirão.

Jogos do Flamengo pela Libertadores e Brasileirão

Brasileirão - 15/10: Botafogo x Flamengo - Nilton Santos

- Nilton Santos Brasileirão - 19/10: Flamengo x Palmeiras - Maracanã

x Palmeiras - Maracanã Libertadores - 22/10: Flamengo x Racing - Maracanã

x Racing - Maracanã Brasileirão - 25/10: Fortaleza x Flamengo - Arena Castelão

- Arena Castelão Libertadores - 29/10: Racing x Flamengo - Estádio Presidente Perón, Argentina

