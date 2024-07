Por que Gabigol voltará a ser relacionado no Flamengo?

Gabigol de volta aos treinos no Flamengo (Foto: Divulgação / X Gabigol)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/07/2024 - 12:36 • Rio de Janeiro (RJ)

Gabigol voltará a ser relacionado no Flamengo em meio à especulações da saída do clube. Fora dos três últimos jogos da equipe no Brasileirão, o atacante havia sido afastado pós recusa em proposta de renovação e pronunciamento de seu empresário, que afirmou que a diretoria rubro-negra não tem o interesse de manter o atleta.

Desta forma, Gabriel não esteve com o grupo nas partidas contra Cruzeiro, Atlético-MG e Cuiabá por opção do clube. Agora, voltará a ser relacionado para o duelo com o Fortaleza nesta quinta-feira (11). no Maracanã. Mas, afinal, o que mudou na situação do camisa 99 desde que ele foi afastado?

Por que o Flamengo afastou Gabigol?

No último dia 28, Gabi recusou oferta de renovação de contrato do Flamengo, que ofereceu extensão por um ano (até o fim de 2025) e aumento salarial de 50%. Logo após a divulgação da notícia pelo portal ge, o empresário do jogador, Júnior Pedroso, participou ao vivo do programa Seleção Sportv e afirmou que o clube não tem interesse real em manter o atleta.

Desta forma, o agente de Gabigol passou a buscar um novo destino para o atacante. O maior interessado parece ser o Palmeiras, que oficializou proposta de pré-contrato ao jogador nesta semana. Assim, ao meio a especulações e a possibilidade do atleta deixar a equipe ainda nesta janela - vide compensação financeira ao clube carioca -, o Flamengo deciciu afastar Gabi, que ainda não atingiu o máximo de partidas permitidas para atuar por outro clube da Série A.

Gabigol voltará a ser relacionado pelo Flamengo (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O que mudou?

Gabriel retornou aos treinos com o grupo rubro-negro na segunda-feira (8), mesmo dia em que o Palmeiras oficializou a proposta de pré-contrato. Após fracasso nas negociações entres os clubes - que chegaram a tentar uma troca envolvendo o camisa 99 e Dudu, do Verdão -, o cenário mais provável é que nenhuma equipe brasileira contrate Gabi nesta janela. Assim, ele voltará a participar das partidas do Flamengo enquanto estiver sob contrato.