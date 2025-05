Arrascaeta rebate Mauro Cezar: ‘Futebol de internet é f***!’

Em meio ao momento complicado do Flamengo na Copa Libertadores, Arrascaeta utilizou as redes sociais para rebater o jornalista Mauro Cezar, que afirmou em sua coluna pessoal que o clube carioca está enfrentando uma 'crise' e que o departamento de futebol já indentificou uma falta de preparo físico do elenco rubro-negro neste mês de maio. Na resposta, o camisa 10 da Gávea afirmou que 'se postar uma foto acaba com a teoria'.

A informação dada por Mauro Cezar surgiu após mais o empate do Flamengo na competição sul-americana, dessa vez contra o Central Córdoba, da Argentina. Com apenas 5 pontos somados, o rubro-negro ocupa a terceira colocação do Grupo C e precisará vencer os dois próximos jogos para depender apenas de si para avançar no torneio.

Veja a resposta de Arrascaeta

Além da resposta, o uruguaio também fez um post pedindo o apoio da torcida do Flamengo nesse momento de instabilidade vivido pela equipe comandada por Filipe Luís.

Mauro Cezar alerta falta de preparo físico do Flamengo

- O departamento de futebol detectou que, ainda em maio, falta condição física. Por isso Arrascaeta teria perdido ótima chance logo após abrir o placar. Ele não teve pernas após arrancada e chutou fraco, pelo entendimento de profissionais do clube - iniciou.

- O diretor José Boto cobra, especialmente do técnico e Filipe Luís ouve o português. Contudo, isso não tem apresentado efeito prático, já que o treinador segue agarrado às suas ideias, mesmo em momento delicado, que pode necessitar de alguma flexibilidade - disse o jornalista.

- A providência? Dar uma injeção de saúde no elenco, diante da evidente conclusão de que time que não corre, não ganha, por mais qualidade que tenha. A ideia é contar com jogadores novos, com perna, inclusive indo ao mercado nessa metade do ano - afirmou Mauro Cezar.