Gonzalo Plata comemora gol pelo Equador nas Eliminatórias (Foto: Marcos Pin / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/11/2024 - 12:15 • Rio de Janeiro (RJ)

Gonzalo Plata se afirmou, em cinco dias, como um jogador amplamente útil para o Flamengo e para a seleção do Equador. Depois de marcar o gol que garantiu o título da Copa do Brasil para o Rubro-Negro, o atacante brilhou em seu retorno à seleção nas Eliminatórias.

Plata havia ficado sete meses sem receber oportunidades por conta de um ato de indisciplina, mas a chegada de Sebastian Beccacece e o bom desempenho no futebol brasileiro lhe renderam chance nos jogos de outubro e novembro com os equatorianos. Entrando como titular no duelo com a Bolívia, marcou duas vezes no triunfo por 4 a 0 e recebeu o prêmio de melhor em campo.

Um dos dois tentos do doblete foi celebrado pelos flamenguistas nas redes sociais. O motivo? A semelhança com o lance que garantiu o penta na Copa do Brasil. Na Arena MRV, o ponta acertou bela cavadinha em cima de Everson e fez o único gol do jogo; com o mesmo movimento, encobriu Viscarra para balançar as redes no Monumental de Guayaquil. Para atestar a coincidência, ambos foram com o pé direito, não dominante do jogador.

⚽ VEJA A SEMELHANÇA DOS GOLS DE PLATA POR FLAMENGO E EQUADOR

Você teria 1 minutinho pra se deliciar novamente com a cavadinha de Gonlaço Plata no pentacampeonato do Flamengo??? Que vídeo viciante…pic.twitter.com/XIow4nGeKg https://t.co/e3s65dtVKn — Martín 🇦🇱 (@martinFLA81) November 15, 2024

Gonzalo havia recebido algumas críticas durante a passagem do técnico Tite no Flamengo. Ao ganhar oportunidades com as seguidas lesões no elenco, o atacante se transformou em titular, fazendo dupla de ataque com Bruno Henrique. Porém, um lance diante do Peñarol no Uruguai, em jogo que marcou a queda do time na Libertadores, fez com que torcedores perseguissem o camisa 45.

Na ocasião, a partida ainda estava no primeiro tempo, quando uma bola foi cruzada por Alex Sandro na área. Bruno Henrique ajeitou para o meio, e Plata hesitou em finalizar, olhando a bola passar em sua frente. A escassez de gols do Fla durou por todo o jogo, e a jogada foi lembrada por rubro-negros durante dias nas redes sociais.

Gonzalo Plata tem vivido momento positivo com o Flamengo e a seleção do Equador (Foto: Fernando Moreno/AGIF)

O gol na final da Copa do Brasil e as boas atuações sob o comando de Filipe Luís mudaram o panorama, e ao que parece, o equatoriano já caiu nas graças da torcida. Agora, Plata voltará a campo na terça (19), às 20h (de Brasília), quando "La Tri" visita a Colômbia no Metropolitano Roberto Meléndez, em Barranquilla, pela 12ª rodada das Eliminatórias.