Torcedores do Flamengo se revoltam com publicação do Vasco: ‘Sempre isso’

Muitos torcedores do Flamengo se revoltaram com uma publicação do perfil oficial do Vasco na manhã desta quinta-feira (11). O assunto rendeu nas redes sociais e gerou até uma resposta do Rubro-Negro, que ironizou a postagem.

Flamengo e Vasco nutrem uma rivalidade histórica, e que costuma esquentar o clima no Rio de Janeiro em dia de clássico. Apesar de não se enfrentarem, os ânimos ficaram a flor da pele nas redes sociais, depois que o perfil do Cruzmaltino postou uma frase supostamente criada pelo perfil do Rubro-Negro.

Hoje o Gigante da Colina joga pela Copa do Brasil contra o Botafogo, e o clube postou uma frase motivacional que pegou mal entre os rubro-negros. Segundo eles, se trata de uma cópia de um texto do perfil rubro-negro.

- Por nós. Pelos nossos. Pelo Vasco - publicou o Vasco nas redes sociais

Flamengo x Vasco: torcedores rubro-negros se revoltaram no X

Outro rival também já usou a frase

O 'Flamengo x Vasco' desta manhã não foi o primeiro clássico causado nas redes sociais por causa da frase usada pelo Cruzmaltino. Antes de pegar o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, o Botafogo usou o mesmo texto.

Na época, o burburinho foi menor, mas alguns torcedores do Flamengo também se manifestaram nas redes sociais repudiando o uso. A grande diferença é que dessa vez o perfil oficial do Rubro-Negro se pronunciou com ironia.

A primeira publicação do Flamengo com a frase usada por Vasco e Botafogo recentemente foi em março de 2024, segundo o GROK, inteligência artificial do X. O assunto esquentou muito nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (11), mudando inclusive o foco do Clássico da Amizade que vale vaga na semifinal da Copa do Brasil.