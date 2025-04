Pedro titular? Flamengo define escalação contra o Central Córdoba, pela Libertadores

O Flamengo divulgou a escalação para o duelo com o Central Córdoba, da Argentina, nesta quarta-feira (9), no Maracanã, válido pela segunda rodada do grupo C da Libertadores. O confronto marca o retorno de Pedro aos jogos do time rubro-negro. No entanto, o camisa 9 começa no banco.

A expectativa é que o centroavante tenha retorno gradativo, com controle de minutos em campo. O Fla tem cautela para evitar problemas musculares, que são considerados comuns após o retorno de lesões. Assim, o técnico Filipe Luís optou por escalar o Rubro-Negro com Plata, Juninho e Bruno Henrique no ataque.

Flamengo x Central Córdoba: escalações

O Flamengo vai a campo para o duelo no Maracanã com a seguinte equipe: Rossi; Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Arújo, De la Cruz e Arrascaeta; Plata, Juninho e Bruno Henrique.

Já a equipe argentina, que poupou os jogadores no final de semana, está escalada com força máxima pelo técnico Omar de Felippe: Alan Aguerre; Santiago Moyano, Lucas Abascia, Lautaro Rivero e Braian Cufré; Jonathan Galván, Iván Gómez e José Florentín; Matías Parello, Leonardo Heredia e Luis Miguel Angulo.

Escalação do Flamengo para partida contra o Central Córdoba, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores; Pedro começa no banco (Foto: Divulgação / Flamengo)

Flamengo x Central Córdoba: onde assistir

Flamengo e Central Córdoba (ARG) se enfrentam na noite desta quarta-feira (9), pela Libertadores. No Maracanã, Rio de Janeiro, a bola rola às 21h30 (de Brasília). O confronto válido pela segunda rodada da competição terá transmissão ao vivo do Paramount+ (streaming).