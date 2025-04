Com Pedro, Flamengo divulga relacionados para duelo com o Central Córdoba pela Libertadores

O Flamengo divulgou a lista de relacionados para a partida contra o Central Córdoba nesta quarta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, válida pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores. O principal destaque é a presença de Pedro, antecipada pelo próprio clube nesta manhã, após sete meses de ausência por conta de lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.

A expectativa é que o camisa 9 tenha retorno gradativo, com controle de minutos em campo. O Fla tem cautela para evitar problemas musculares, que são considerados comuns após o retorno de lesões. Por isso, o centroavante não deve ser titular, e deve ser uma opção para o segundo tempo.

Esta é a primeira vez que Pedro está à disposição do técnico Filipe Luís. O atacante se lesionou em 4 de setembro, em treinamento pela Seleção Brasileira, e esteve fora de ação desde então. Por sua vez, o comandante rubro-negro assumiu o cargo em desde que o técnico assumiu o comando da equipe em 30 de setembro, já com o artilheiro afastado. Confira abaixo todos os relacionados para o duelo com o Central Córdoba.

Provável escalação do Flamengo

O técnico Filipe Luís deve mandar o Rubro-Negro a campo para enfrentar o Central Córdoba com: Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro (Ayrton Lucas); Pulgar (Evertton Araújo), De la Cruz (Luiz Araújo), Arrascaeta; Gerson, Plata e Bruno Henrique.