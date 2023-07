Giorgian de Arrascaeta foi o grande nome da vitória do Flamengo sobre o Atlético-MG, neste sábado (29), pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. O craque uruguaio marcou um gol e deu uma assistência na virada rubro-negra no Independência.



Veja as notas do time do Flamengo abaixo: