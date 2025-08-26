Pedro explica golaço em goleada do Flamengo: ‘Faço bastante’

Pedro fez três gols e foi destaque do Flamengo na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória nesta segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Em entrevista após a partida, o atacante afirmou que o golaço que completou o hat-trick foi o "mais bonito" da carreira e explicou que pratica o drible nos treinamentos.

— Foi um gol muito bonito. Acredito que foi o mais bonito da minha carreira pela jogada individual, pelo elástico que eu tirei em um espaço curto. Acredito que o futsal me ajudou muito para fazer esse drible. Eu faço bastante esse drible também no treinamento. Hoje pode sair no jogo, graças a Deus, e fazer um belo jogo, um belo gol também. Agradecer a todos os companheiros que comemoraram ali comigo. Esse jogo, não é só meu, é de toda a equipe, pelo placar que a gente fez, pela maneira que a gente pôs no nosso jogo e compartilhar esse gol também com os companheiros — declarou o camisa 9.

O centroavante foi questionado sobre o entrosamento com Samuel Lino, quem fez outros dois gols e deu três assistências na vitória do Mais Querido. Pedro destacou a dinâmica de todo o ataque.

— A gente teve uma dinâmica muito grande ali na frente, a gente entrou para ser letal, para ser mais eficaz ali no ataque. Hoje pudemos fazer grandes tabelas ali na frente, não só na frente, toda a equipe veio trabalhando, tiveram vários gols bonitos de jogada coletiva, então não só o Lino, todos eles estão muito bem no ataque, quem entra também dá conta do recado. Essa tem que ser a maneira de jogar, de todos estarem com o mesmo pensamento para conquistar a vitória e o Flamengo se consagrar campeão, é o que a gente quer no final do ano — avaliou o jogador.

Sobre a boa fase após a polêmica com Filipe Luís e diretoria, que fez o atacante ficar fora de dois jogos por indisciplina, Pedro voltou a dizer que o assunto está encerrado, mas reforçou que está provando que dá sempre o melhor pelo clube.

— Esse assunto já está totalmente encerrado. Eu sempre entrei no campo para dar o meu melhor para o Flamengo. Como eu sempre falo, a minha força vem de dentro de mim, e Deus me deu força para superar esse momento também. Cada momento que eu passo, que eu vivo, serve para eu amadurecer, crescer, como jogador e como pessoa, eu tenho essa consciência. Eu mais uma vez pude mostrar que eu estou aqui para dar o meu melhor sempre. Independentemente do que foi falado ou não, eu sei o que eu sou, eu sei o que eu posso oferecer. Venho mostrando, desde quando eu cheguei aqui no Flamengo, o meu melhor, dando o meu máximo. Estou respondendo desde o campo, porque é onde eu prefiro dar respostas do que no microfone. Então, agradecer a Deus por esse momento, por cada jogo, por cada treino que eu faço para o Flamengo, eu entro para dar a minha vida, porque é um sonho que eu realizo a cada dia, como eu sempre falei.

Luiz Araújo e Pedro comemoram gol do Flamengo contra o Vitória no Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

